Гражданство Невзорова. Украина получила профессионального и дорогого информационного наемника — политолог

5 июня, 15:29
Эксклюзив НВ
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Российский журналист Александр Невзоров (Фото:Александр Невзоров/Facebook)

Российский журналист Александр Невзоров (Фото:Александр Невзоров/Facebook)

Российский журналист Александр Невзоров может оказаться полезным для распространения украинских нарративов среди русскоязычной аудитории за рубежом, считает политолог Александр Антонюк.

«Я понимаю сейчас эмоциональное состояние по отношению ко всем россиянам — у меня аналогичная ситуация. Но когда я выключаю эмоцию и начинаю смотреть прагматично, то я где-то отдаю себе отчет, что в наших кругах появилась фигура, которая должна работать не для украинской аудитории, а для российской. Причем, не только для проживающей на территории РФ, а для тех же диаспор — в Германии, в Израиле и в других странах Европейского Союза — там, где он может быть услышан и начинать формировать какую-то позицию», — рассказал в эфире Радио НВ . Антонюк.

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С точки зрения иновещания, по мнению политолога, Украина, предоставив гражданство Невзорову, получила «тяжеловеса»:

«Мы получили, скорее всего, профессионального и дорогого информационного наемника», — предполагает Антонюк.

https://www.youtube.com/watch?v=NVIm4ftrd2Q

3 июня стало известно, что российский журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Однако политолог Владимир Фесенко считает, что нельзя считать всех россиян плохими, ведь «с таким подходом у нас война с Россией будет вечной. <...> Для того чтобы бороться с Путиным, чтобы уменьшить для себя риски на будущее, нужны политические преобразования в России. Без самих россиян добиться этого будет невозможно».

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Украина-Россия Россияне Русскоговорящее население Россиянин Александр Невзоров Радио НВ Война России против Украины

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