Невеста убитого журналиста Хашкаджи отказалась ехать в Белый дом

Хатис Ченгиз считает приглашение направленным на влияние на общественное мнение в США.

Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи Хатис Ченгиз заявила, что не приняла приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, передает Reuters.

По мнению женщины, президент США Дональд Трамп ведет себя неискренне по расследованию убийства.

Ченгиз рассказала турецкому телевидению, что считает приглашение направленным на влияние на общественное мнение в США.

Ранее стало известно, что в рамках расследования убийства Хашкаджи турецкие правоохранители с помощью видеокамер обследовали канализацию в районе консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.