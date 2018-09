Неудачный фейк. Как мир отреагировал на попытку России откреститься от трагедии рейса MH17

17 сентября представители российского Министерства обороны дали специальную пресс-конференцию, на которой заявили о собственной версии гибели рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году - якобы пассажирский самолет был сбит ракетой, ранее принадлежавшей украинской воинской части.

Российские военные чиновники также попытались опровергнуть итоги международного расследования о вине РФ в катастрофе, заявив о фальсификации видеоматериалов, свидетельствующих о переброске в Украину российской установки Бук в 2014-м году.

Официальный Киев и расследовательские организации уже раскритиковали за несостоятельность аргументы, изложенные Минобороны РФ. НВ рассказывает, как отреагировал мир на очередной информационный фейк России.

О чем заявили россияне

Получасовая пресс-конференция, в которой принял участие генерал-лейтенант Николай Паршин (начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ), базировалась на нескольких утверждениях. Все они были призваны опровергнуть выводы Объединенной следственной группы (Joint Investgation Team, JIT - в нее входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина).

Все годы после катастрофы Россия отказывалась сотрудничать с международным следствием

Согласно расследованию JIT, пассажирский Боинг-777 сбили ракетой из российского зенитно-ракетного комплекса Бук, который был доставлен на территорию Донбасса из Курска (РФ) и стоял на вооружении 53-й курской зенитной ракетной бригады ПВО. Два обширных доклада об итогах расследования JIT обнародовала осенью 2016-го и в мае 2018 года. Россия все это время отказывалась сотрудничать со следствием.

Теперь же в Минобороны РФ заявили, во-первых, что самолет авиакомпании Malaysia Airlines был сбит из ракеты, якобы принадлежавшей Украине. Паршин попытался сослаться на бортовой номер ракеты, утверждая, что еще в декабре 1986 года ее передали в войсковую часть 20152 - зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области УССР.

Вторая часть пресс-конференции 17 сентября была посвящена попыткам Минобороны РФ доказать фальсификацию видеоматериалов, с помощью которых международные следователи смогли пошагово отследить маршрут следования российского ЗРК Бук в Украину с территории Курской области. В качестве доказательств того, что видео были будто бы смонтированы, российские военные чиновники заявили о якобы нарушении законов линейной перспективы, а также игры света и тени на отдельных кадрах видеозаписей с Буком.

И наконец, третьим аргументом россиян стала аудиозапись, которую они назвали телефонным разговором якобы полковника Вооруженных сил Украины Руслана Гринчака в ходе учений в 2016 году. На ней голос, приписываемый Гринчаку, говорит о необходимости закрыть воздушное пространство на время учений, чтобы избежать повторения катастрофы, аналогичной гибели малазийского Боинга. По мнению российской стороны, это свидетельствует о вине Украины в крушении самолета.

Реакция Украины

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов назвал заявление российского Минобороны "очередным неудачным фейком Кремля".

"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - заявил Турчинов.

Это очередная ложь, это очередной фейк РФ, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины

Информацию об украинском происхождении ракеты, сбившей пассажирский самолет на востоке Донецкой области, назвал ложью и министр обороны Украины Степан Полторак. По его мнению, пресс-конференция Минооборы РФ был призвана обострить ситуацию вокруг расследования.

"Это очередная ложь, это очередной фейк РФ, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом. Им нужна причина, чтобы обострить ситуацию", - пояснил Полторак.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль объяснила заявление Минобороны РФ привычной для Кремля тактикой создания "дымовой завесы" и информационных вбросов.

При этом она обратила внимание, что российская дезинформация была озвучена накануне важного международного события - 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая 18 сентября начинает свою работу в Нью-Йорке.

Ранее ООН обязала все государства содействовать в расследовании катастрофы самолета Малайзийских авиалиний МН17, напомнила Зеркаль. В то время как Россия оставила без реакции многочисленные запросы о предоставлении информации о ЗРК Бук, с помощью которого был сбит самолет.

"Вместо этого РФ производит все более экзотические "факты" и "версии". Все изобретательные версии и намеки российской пропаганды не помогут скрыть преступников и освободить их от ответственности", - резюмировала Зеркаль.

Реакция стран Запада

Свое заявление украинский министр Полторак озвучил на совместной пресс-конференции с британским коллегой, главой Минобороны Великобритании Гэвином Уильямсон - 17 сентября он как раз был в Киеве. Уильямсон также заявил, что не верит выводам российского расследования.

"Это еще один пример российской дезинформации", - добавил британский министр обороны.

Кроме того, новые заявления России прокомментировало правительство Нидерландов - граждане этой страны преобладали среди пассажиров погибшего лайнера.

Власти Нидерландов заявили, что "приняли во внимание" пресс-конференцию Министерства обороны России, однако напомнили, что доверяют прежде всего выводам международного расследования.

"Нидерланды полностью доверяют выявленным JIT фактам и сделанным выводам. Расследование JIT имеет наивысшую поддержку международного сообщества. Правительство твердо решило полностью сотрудничать с уголовным расследованием, которое ведут все причастные страны, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2166", - говорится в заявлении.

Заявление Объединенной следственной группы (JIT)

Международная следственная группа по расследованию причин катастрофы МН17 также оперативно отреагировала на попытку России откреститься от причастности к трагедии.

В официальном заявлении JIT говорится, что следователи тщательно изучат обнародованные Москвой материалы, "как только Российская Федерация предоставит соответствующие документы".

Следователи напомнили, что прежние утверждения российского Минобороны после тщательной проверки оказались ложными

Вместе с этим в JIT дали понять, что предыдущие действия и заявления России относительно катастрофы не дают оснований верить ее выводам о крушении Боинга. Международное следствие еще в 2014 году обратилось к РФ с просьбой предоставить всю соответствующую информацию о гибели самолета, а в мае 2018 года следствие специально запросило информацию именно о номерах на нескольких найденных компонентах ракеты, которые теперь Москва сделала основой своей аргументации. Однако тогда, в мае 2018-го, следователи не получили от России ответ на этот запрос, как и на различные другие просьбы об оказании правовой помощи в 2016/2017/2018 годах.

Видео JIT об итогах расследования, в котором представлен маршрут переброски Бука из России в Украину:

Более того, в августе 2018-го российская сторона в письменной форме заявила, что JIT не должна подавать дополнительные запросы на получение соответствующих доказательств.

Следователи также напомнили, что прежние утверждения российского Минобороны после тщательной проверки оказались ложными: в частности, сделанное в 2014 году заявление об украинском истребителе, который якобы сбил Боинг и был зафиксирован радарами. Это оказалось неправдой.

JIT напомнила, что официальное расследование пришло к выводу, что малайзийский авиалайнер был уничтожен российской установкой Бук, перемещенной на подконтрольную российским боевикам территорию Донбасса из РФ. Следователи добавили также, что позже установка была возвращена на территорию России.

Контраргументы основателя The Bellingcat

Выводы Министерства обороны РФ о фальсификации видеозаписей пермещения Бука назвал абсурдными британский журналист-расследователь Элиот Хиггинс, основатель международной экспертно-журналистской группы The Bellingcat. Расследование группы и проведенный ею тщательный анализ передвижения ЗРК Бук во многом помогли международному следствию.

Лишь отдельные очень глупые люди будут впечатлены пресс-конференцией российского Минобороны по MH17

"Я ожидаю, что лишь отдельные очень глупые люди будут впечатлены пресс-конференцией российского Минобороны по MH17", - отметил Хиггинс.

Журналист прокомментировал "разоблачительные" утверждения российских военных чиновников в ряде сообщений в своем Twitter и доказал, почему они не отвечают действительности.

В частности, Хиггинс указал на то, что в своих выводах о несоответствии света и теней (к примеру, на кабине тягача, перевозившего БУК) российские "эксперты" опираются на фото и видео низкого разрешения. В то время как на высокачественных записях, которые есть в распоряжении The Bellingcat, подобные эффекты исчезают и становится очевидной достоверность кадров и снимков

The Russian MoD uses the following images to claim the white part of the cabin on the top right shouldn't be visible in shadows. In the second image we see the white part of the top of the cabin turn black when it enters the shadow, but the top right part doesn't 2/ pic.twitter.com/uNQHNLZ9az — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 17 сентября 2018 г.

But this is based on the idea the top of the truck that goes dark is white, but it's not. It's a dark band that's reflecting sunlight making it look white in the low quality footage, and without the reflecting light it's much darker. Here's an earlier photo of the same truck. 3/ pic.twitter.com/shqwNDbezY — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 17 сентября 2018 г.

In the HD version of the video the Russian MoD presented you can see this effect clearly as it passes the camera. Clearly Russia's "experts" don't have a clue what they're talking to, and don't have access to the same original source material we have. 5/5 pic.twitter.com/UZYGIkg6Tb — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 17 сентября 2018 г.

"Очевидно, российские "эксперты" понятия не имеют, о чем говорят, как не имеют и доступа к тем же материалам в оригинальном качестве, которые есть у нас", - добавил Хиггинс.

Основатель Bellingcat также напомнил российским военным, что попавшее на видео передвижение Бука было заснято не только видеорегистраторами проезжавших мимо автомобилей, но и спутниковой съемкой.

"Наилучшая часть пресс-конференции в Министерстве обороны России по MH17 состояла в том, что они представили этот действительно плохо сделанный видеоклип в качестве доказательства того, как легко можно сфальсифицировать видео с Буком", - подчеркнул Хиггинс.

Кроме того, британский журналист отметил, что версию о видеомонтаже маршрута переброски Бука в Украину до сих отстаивали лишь низкопробные конспирологические сайты, однако их выводы неоднократно использовали в репортажах российских пропагандистских каналов.

Контраргументы Conflict Intelligence Team

О неправдоподобности доказательств России заявили также в Conflict Intelligence Team (CIT) - группе, занимающейся расследованием военных конфликтов.

В интервью Радио Свобода представитель CIT Кирилл Михайлов отметил несколько наиболее уязвимых мест в аргументации российской стороны.

Относительно аудиозаписи, на которой якобы зафиксирован голос украинского полковника, Михайлов задается вопросом о том, что при потенциально огромных возможностях прослушки россияне не смогли представить более убедительных доказательств, чем случайное упоминание трагедии MH17 спустя два года после нее.

"ГРУ или кто-то еще очень тщательно прослушивают телефонные разговоры украинских военных, вплоть до того, что в их распоряжении оказался некий разговор 2016 года на учениях в Одесской области, - отмечает представитель CIT. - Возникает вопрос: неужели со всей это массой прослушек они нашли лишь такое "свидетельство" – одну фразу, брошенную украинским полковником через два года после катастрофы "Боинга"?"

При этом разговоры о сбитом гражданском самолете, напротив, были неоднократно зафиксированы в прослушках сепаратистов, опубликованных еще в июле 2014 года Службой безопасности Украины, напоминает Михайлов.

А в отношении якобы украинской ракеты советского производства, сбившей Боинг, Минобороны РФ ведет речь о ракете 9М38, "тогда как эксперты сходятся на том, что MH17 был сбит ракетой 9M38M1", напомнил Михайлов. "Это более поздняя модификация, имеющая элементы двутавровой формы, в просторечии – в виде "бабочки", которые были найдены даже в телах пилотов [сбитого Боинга]", - отметил эксперт CIT.

Он также напомнил, что единственные фотографии Буков 223-го ракетного полка ВСУ Украины, предоставленные Москвой, были сделаны в 2014 году в Полтавской области. "Свидетельств присутствия Буков этого полка в каком-либо другом месте или на месте трагедии нет", - констатировал Михайлов.