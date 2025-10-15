Нетаньяху призвал ХАМАС разоружиться или «начнется полный хаос»

Нетаньяху призвал ХАМАС разоружиться (Фото: REUTERS/Ebrahim Hajjaj)

Разоружение группировки ХАМАС является следующим шагом в рамках мирного соглашения для Газы после возвращения заложников. В случае отказа сложить оружие «начнется полный хаос».

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS.

Он назвал это демилитаризацией Газы.

«Во-первых, ХАМАС должен сложить оружие, а во-вторых, должны убедиться, что в Газе нет заводов по производству оружия. В Газу не ввозится контрабандное оружие. Это демилитаризация», — сказал Нетаньяху.

Как подчеркнул премьер Израиля, если ХАМАС откажется выполнить эти условия, то «начнется настоящий хаос».

«Я надеюсь, что этого не произойдет. Я надеюсь, что мы сможем решить это мирным путем. Мы, безусловно, готовы к этому», — добавил он.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

