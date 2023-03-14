Нетаньяху впервые обсудил оказание Израилем военной помощи Украине — СМИ 14 марта, 23:38 Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые провел дискуссию по политике Израиля по военной помощи Украине, сообщает The Times of Israel.

«На встрече обсуждался вариант предоставления военной помощи Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ней приняли участие министр обороны Йоав Галлант, министр иностранных дел Эли Коэн, глава Моссада Дэвид Барнеа, начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви, военный секретарь Нетаньяху Ави Хиль и другие.

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«В сообщениях говорится, что никаких решений принято не было и обсуждение будет продолжено», — добавили в СМИ.

28 февраля глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию. При этом, по его словам, Иерусалим находится в «уникальной позиции».