Нетаньяху впервые обсудил оказание Израилем военной помощи Украине — СМИ

14 марта, 23:38
Поделиться:
Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые провел дискуссию по политике Израиля по военной помощи Украине, сообщает The Times of Israel.

«На встрече обсуждался вариант предоставления военной помощи Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ней приняли участие министр обороны Йоав Галлант, министр иностранных дел Эли Коэн, глава Моссада Дэвид Барнеа, начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви, военный секретарь Нетаньяху Ави Хиль и другие.

Видео дня

Читайте также:
Депутаты Кнессета после визита в Киев призвали Израиль передать Украине противоракетную и антидронную системы

«В сообщениях говорится, что никаких решений принято не было и обсуждение будет продолжено», — добавили в СМИ.

28 февраля глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что его страна поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию. При этом, по его словам, Иерусалим находится в «уникальной позиции».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Израиль Российская агрессия Военная помощь Биньямин Нетаньяху Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X