Нетаньяху призвал поддержать США в сдерживании Ирана Вчера, 22:20 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ammar Awad Биньямин Нетаньяху призвал поддержать США в сдерживании Ирана REUTERS/Ammar Awad

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать администрацию президента США Дональда Трампа в сдерживании Ирана.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

«Всем странам, добивающимся мира, необходимо поддержать усилия США и президента Трампа, цель которых — остановить опасную иранскую агрессию и гарантировать свободу навигации в международных водах», — сказал Нетаньяху.

Соответствующее заявление Нетаньяху сделал во время церемонии присвоении имени Трампа новому поселению на Голанских высотах.