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Нетаньяху призвал поддержать США в сдерживании Ирана

Вчера, 22:20
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Нетаньяху призвал поддержать США в сдерживании Ирана - фото

REUTERS/Ammar Awad

Биньямин Нетаньяху призвал поддержать США в сдерживании Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать администрацию президента США Дональда Трампа в сдерживании Ирана.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

«Всем странам, добивающимся мира, необходимо поддержать усилия США и президента Трампа, цель которых — остановить опасную иранскую агрессию и гарантировать свободу навигации в международных водах», — сказал Нетаньяху.

Соответствующее заявление Нетаньяху сделал во время церемонии присвоении имени Трампа новому поселению на Голанских высотах.

Теги:   Дональд Трамп Израиль Биньямин Нетаньяху

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