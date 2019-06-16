Нетаньяху призвал поддержать США в сдерживании Ирана
Вчера, 22:20
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать администрацию президента США Дональда Трампа в сдерживании Ирана.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
«Всем странам, добивающимся мира, необходимо поддержать усилия США и президента Трампа, цель которых — остановить опасную иранскую агрессию и гарантировать свободу навигации в международных водах», — сказал Нетаньяху.
Соответствующее заявление Нетаньяху сделал во время церемонии присвоении имени Трампа новому поселению на Голанских высотах.