ЦАХАЛ нанес серию ударов по сектору Газа

На снимке с беспилотника видно, как тяжелая техника работает вокруг разрушенного жилого квартала в Газе (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Об этом сообщили в офисе Нетаньяху после совещания, пишет The Times of Israel во вторник, 28 октября.

Как сообщает газета, соответствующее решение приняли вскоре после того, как в южной части сектора Газа были атакованы израильские войска, а также на фоне нарушений ХАМАСом обязательств по возвращению тел заложников.

Впоследствии палестинские СМИ написали о волне израильских авиаударов по Газе, сообщает The Times of Israel.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года.

Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США. Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

14 октября в заявлении ЦАХАЛ и Всеобщей службы безопасности (ШАБАК) сообщали, что сотрудники Красного Креста забрали у боевиков ХАМАС еще четыре тела погибших израильских заложников.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

Уже 19 октября израильские ВВС нанесли серию авиаударов по городу Рафах в южной части сектора Газа после обвинений в адрес ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня.

25 октября Армия Израиля сообщила об осуществлении «точечного удара» по центральной части сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ отмечала, что удар был нацелен на члена террористической организации «Исламский джихад», который «планировал совершить террористический акт против войск Армии обороны Израиля».