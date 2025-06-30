Отдельно он упомянул о новых перспективах, в частности — возможность освобождения израильских заложников (Фото: JACK GUEZ/Pool via REUTERS/File Photo)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с офицерами Службы общей безопасности (ШАБАК) заявил, что победа в так называемой «12-дневной войне» в Иране создает для государства новые стратегические возможности.

Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.

«Мы устранили две смертельных угрозы нашему существованию», — подчеркнул Нетаньяху. По его словам, армия достигла прорыва как в оборонительных, так и в наступательных операциях, лишив противника критических преимуществ.

Отдельно он упомянул о новых перспективах, в частности — возможность освобождения израильских заложников, которых удерживают в секторе Газа.

При этом глава правительства подчеркнул, что перед Израилем и в дальнейшем стоит задача полного уничтожения террористической группировки ХАМАС и урегулирования ситуации в Газе.

«Я верю, что мы достигнем обеих целей. Но кроме этого, перед нами открываются еще более широкие региональные перспективы», — подытожил Нетаньяху.