Офицер ЦАХАЛ в запасе рассказал, как Нетаньяху отказался от участия в саммите в Шарм-эль-Шейхе

Офицер армии обороны Израиля в запасе Григорий Тамар рассказал в интервью Radio NV, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от участия в саммите по миру в Газе в Шарм-эль-Шейхе.

В эфире Radio NV Тамар отметил, что Нетаньяху лично пригласил на саммит в Шарм-эль-Шейхе президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси, но уже 13 октября — в тот день, когда саммит должен был состояться.

«Разумеется, он никогда в жизни не сделал бы таких действий, если бы это не было согласовано с Трампом. Это, видимо, инициировалось Трампом, я подозреваю, не только согласовывалось. … На Ас-Сиси он очень жестко надавил, что если он не будет делать то, что нужно Трампу, он просто лишит Египет материальной помощи, и на этом закончится египетская экономика, учитывая весь комплекс обстоятельств, в которых оказался Египет, в том числе и из-за этой войны. И вот, Ас-Сиси пригласил Нетаньяху», — добавил израильский офицер в запасе.

Он продолжил, что после этого из канцелярии Нетаньяху «пошла информация», что он принимает приглашение, но через час там официально заявили, что Нетаньяху не имеет возможности принять это приглашение, потому что это будет происходить в последний день еврейского праздника Суккот.

По словам Тамара, это попытались связать с диктатом ультрарелигиозных партий в коалиции Нетаньяху, но они заявили, что не запрещали ему ехать.

«И возникает хороший вопрос: почему Нетаньяху отказался от этой поездки? Мнение, которое у нас курсирует в журналистских сообществах, что эта поездка предполагала рукопожатие с [главой Палестинской автономии] Абу Мазаном (Махмудом Аббасом - ред.), чего Нетаньяху, видимо, по внутриполитическим соображениям не может себе позволить», — объяснил израильский офицер в запасе.

Отказ Нетаньяху ехать на саммит в Шарм-эль-Шейхе — что известно

13 октября издание The Times of Israel со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал бойкотировать саммит в Шарм-эль-Шейхе, если в нем примет участие премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

В то же время, один из источников опроверг утверждение анонимного представителя турецкого правительства Associated Press, что именно дипломатические усилия Эрдогана привели к тому, что Нетаньяху решил отказаться от участия в саммите в Шарм-эль-Шейхе. Источник сообщил The Times of Israel, что такое решение премьер Израиля принял до предупреждений официальной Анкары по поводу его возможного визита.

Турецкий чиновник отказался подтвердить сообщения СМИ, что лайнер Эрдогана кружил над Красным морем, пока президент Турции угрожал бойкотировать встречу, и что он приземлился только после того, как стало понятно, что Нетаньяху не будет присутствовать.

В канцелярии Нетаньяху заявили, что тот не будет присутствовать на саммите «из-за еврейского праздника Симхат Тора».

«Премьер-министр Нетаньяху был приглашен президентом США Трампом принять участие в конференции, которая проходит сегодня в Египте. Премьер-министр поблагодарил президента Трампа за приглашение, но заявил, что не сможет присутствовать на мероприятии из-за его близости к началу праздника», — заявили израильские чиновники.

По данным The Guardian, представители израильских крайне правых сил в коалиционном правительстве Нетаньяху также пригрозили выйти из него, если бы он все-таки поехал на саммит в Египет.

13 октября представители Египта, Катара и Турции подписали с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Египте соглашение о прекращении огня в секторе Газа.