Нетаньяху о возможности Ирана создать ядерное оружие 4 апреля, 21:00 Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Весь мир окажется в заложниках, если Иран сможет изготовить собственное ядерное оружие.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Если мы не сможем предотвратить получение Ираном ядерных вооружений, мы окажемся в другой реальности», — говорится в сообщении.

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Нетаньяху отметил, что весь мир будет в заложниках у стороны, которая стремится уничтожить Израиль.

Именно поэтому, добавил Нетаньяху, предотвращение получения Ираном ядерного оружия является ключевой задачей для Израиля.