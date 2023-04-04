Нетаньяху о возможности Ирана создать ядерное оружие
Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)
Весь мир окажется в заложниках, если Иран сможет изготовить собственное ядерное оружие.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Если мы не сможем предотвратить получение Ираном ядерных вооружений, мы окажемся в другой реальности», — говорится в сообщении.
Нетаньяху отметил, что весь мир будет в заложниках у стороны, которая стремится уничтожить Израиль.
Именно поэтому, добавил Нетаньяху, предотвращение получения Ираном ядерного оружия является ключевой задачей для Израиля.