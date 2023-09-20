Нетаньяху едва не появился на встрече с Зеленским с картой без независимой Украины 20 сентября, 09:00 Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (Фото:Офис президента Украины)

На встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на полях Генассамблеи ООН едва не принесли карту с Советским Союзом, где Украина не изображена как независимое государство.

Об этом сообщает издание Israel Hayom.

Офис Нетаньяху хотел взять на встречу с украинским лидером карту мира, поэтому консульство Израиля в Нью-Йорке принесло одну из них. Однако на карте 1960-х годов был тогдашний СССР без очерченных границ современной независимой Украины.

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Как пишет издание, ее быстро вывезли за 10 минут до начала встречи Зеленского и Нетаньяху.

Фото: Ариэль Кахана/Israel Hayom

Во время встречи президент Украины рассказал израильскому лидеру о ситуации на фронте и атаках России на гражданскую и портовую инфраструктуру, в частности иранскими дронами-камикадзе.

Также они обсудили сотрудничество в сфере гражданской обороны и защиты жизни людей. Зеленский пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира и рассказал о подготовке Глобального саммита мира.

Встреча лидеров состоялась на фоне разговоров об ухудшении отношений между Украиной и Израилем, в частности из-за отношения к украинским беженцам и отсутствия военной помощи — даже для защиты хасидов, которые приезжали на Рош-ха-Шану в Умань. В конце июня посольство Украины упрекнуло Израиль за «пророссийскую позицию».