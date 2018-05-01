Нетаньяху звонил Путину по поводу тайной ядерной программы Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху звонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить заявление о тайной ядерной программе Ирана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обсуждена ситуация вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе с учетом сделанного сегодня премьер-министром Израиля заявления на этот счет. Владимир Путин подтвердил позицию России - плана, который имеет первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должны неукоснительно соблюдать все стороны", – говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

На пресс-конференции в Тель-Авиве он показал карты, иллюстрации и анимации, которые, по его словам, является доказательством программы ядерного оружия. Также Нетаньяху продемонстрировал слайды с соответствующими документами.

В МИД Ирана назвали выступление Нетаньяху "бессмысленным шоу".

Заявление Нетаньяху о ядерной программе Ирана поддержали США и Великобритания.

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Ранее США призвали страны Европы и другие государства ввести санкции против Ирана для ограничения его ракетной программы.

Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 между США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, Германией, ЕС и Ираном. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговое отмены западных санкций.

На началу 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявил, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерное соглашение с Ираном и призвал пересмотреть ее.