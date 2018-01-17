Нетаньяху сообщил, когда посольство США будет перенесено в Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что до конца 2018 года посольство США будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

Заявление премьер-министра прозвучало несмотря на то, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что перенос посольства может занять больше года, передает CNN.

По данным Нетаньяху, США не будут ожидать завершения строительства нового здания, а разместят посольство в двух консульских строениях в Иерусалиме.

Напомним, в декабре 2017 года Палестина отозвала своего официального представителя из США для консультаций, спустя несколько недель после того, как американский президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.

Позже в Белом доме предложили движению ХАМАС перенести столицу Палестины в город Абу-Дис, который является пригородом Иерусалима.

В ответ страны Организации Исламского сотрудничества заявили о признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.