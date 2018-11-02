Нетаньяху прокомментировал заявление Болсонару о переносе посольства Бразилии в Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал заявление избранного президента Бразилии Жаира Болсонару о желании перенести посольство в Иерусалим.

Нетаньяху поблагодарил Болсонару за такое решение, передает Times of Israel.

"Я благодарю моего друга, избранного президента Бразилии Жаира Болсонару, за его намерение перенести бразильское посольство в Иерусалим. Это исторический, правильный и динамичный шаг", - заявил Нетаньяху.

Ранее избранный президент Бразилии Жаир Болсонару, которого уже окрестили "бразильским Трампом", объявил о решении перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Несмотря на протесты Палестины, 15 мая США открыли в Иерусалиме свое посольство. В конце сентября 2018 года Палестина подала в Международный суд ООН иск к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.