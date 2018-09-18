Нетаньяху после инцидента с российским Ил-20: Израиль продолжит бомбить иранские объекты в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль будет и дальше действовать против иранского военного укрепления в Сирии, несмотря на инцидент с российским самолетом Ил-20, который был сбит сирийскими войсками противовоздушной обороны во время израильского авиаудара.
Как передает Times of Israel, об этом он заявил по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Нетаньяху сказал Путину, что Израиль нацелен на предотвращение иранского военного укрепления в Сирии, в частности, будет продолжать действовать против попыток разместить иранские войска и оружие в Сирии.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что израильские ВВС в ночь на 18 сентября атаковали сирийский военный объект в районе Латакии, с которого, по их данным, должны были переправить в Ливан для Ирана и шиитской группировки Хезболла "высокоточное и смертоносное оружие".
В связи с этим Нетаньяху пообещал, что Израиль предоставит Москве данные об обстоятельствах авианалета, и предложил отправить начальника ВВС Израиля в Москву для этой цели.
Израильский премьер также возложил ответственность за крушение российского самолета на Сирию.
Напомним, что 18 сентября Министерство обороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 во время запусков ракет с французского корабля, когда тот возвращался на базу Хмеймим в Сирии.
После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".
Армия обороны Израиля заявила, что "полностью возлагает ответственность" за сбитый самолет на армию президента Сирии Башара Асада.
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