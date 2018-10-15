Нетаньяху: Для безопасности Израиля важно поддерживать дружественные контакты с Путиным

Дружественные отношения с президентом России Владимиром Путиным являются важными для безопасности Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Уnet.

Он добавил, что поддерживает "частые дружественные контакты" с Путиным, которые отмечены "взаимным уважением".

Также сообщается, что Путин и Нетаньяху ранее договорились о первой встрече после инцидента 17 сентября, когда российский Ил-20 попал под огонь сирийских средств ПВО у побережья Сирии в Средиземном море и погибли 15 российских военных. Однако встреча так и не состоялась.

В Минобороны РФ заявили, что вина за сбитый в Сирии российский разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС.