"Нет здесь никакой двусмысленности" - Курт Волкер об ответственности РФ за конфликт на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия несет прямую ответственность за конфликт на Донбассе и его эскалацию. Об этом Курт Волкер сообщил на брифинге, передает Крым.Реалии.

"Нет здесь никакой двусмысленности. Силы (вражеские Украине – прим. ред.) находятся под прямым командованием и контролем России. И два политических образования ("ЛДНР" – прим. ред.) полностью содержатся Российской Федерацией с того времени, как они были образованы, включая финансирование", – отметил спецпред США.

По словам Волкера, на прошлой неделе наблюдалось фактически рекордное количество нарушений перемирия в зоне конфликта на востоке Украины: семь тысяч за неделю, по информации ОБСЕ.

"Это все еще очень горячая война", – добавил Волкер.

Он также выразил обеспокоенность, что конфликт на Донбассе часто исчезает с первых полос газет, однако должен решаться срочно.

Спецпредставитель также обратил внимание на ухудшении гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Украины: разрушение инфраструктуры электро-, водо-, теплоснабжения, связи, дорог, проблемы в передвижении людей, а также вспышку туберкулеза в условиях трудностей с доставкой антибиотиков.

Сообщается, что Волкер призвал РФ, которая якобы заботится о русскоязычном населении Донбасса, осознать, каким опасностям подвергает их своими действиями или бездействием в вопросе урегулирования конфликта.

Ранее Волкер заявил, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны заменить российские войска на Донбассе.