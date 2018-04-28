Нет оснований полагать, что испытательный полигон в КНДР больше не функционирует - разведка США

В американском разведывательном сообществе полагают, что ядерный полигон Пхунгери, который пообещал закрыть лидер КНДР Ким Чен Ын, остается пригодным для эксплуатации, и его обещанному закрытию можно легко дать обратный ход, передает Reuters со ссылкой на представителей разведки США.
"Нет оснований полагать, что испытательный полигон Пхунгери больше не функционирует", - цитирует агентвто слова источника.
Другой собеседник Reuters отметил, что работа полигона может быть возобновлена в "относительно короткий промежуток времени" даже в случае его закрытия.
Как отмечается, директор программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии в Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис сообщил агентству, что снимки со спутников, сделанные в середине апреля, показали активность в районе испытательного полигона.
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Ранее сообщалось, что причиной внезапного отказа северокорейского режима от дальнейших ядерных испытаний могло стать обрушение на полигоне в горах на севере страны.
Напомним, Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний.
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