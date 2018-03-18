"Нет" коронации Путина! В день выборов у посольства РФ в Берлине прошла акция протеста

"18 марта 2018 года - не рядовой день, а день, который может стать трагическим днем в российской истории"

В воскресенье, 18 марта, в день президентских выборов в Российской Федерации в центре столицы Германии, перед зданием Посольства РФ прошла акция "Нет" коронации Путина!

Как рассказал Укринформу участник акции, председатель Форума русскоязычных европейцев, российский социолог и публицист, живущий в Германии, Игорь Эйдман, "18 марта 2018 года - не рядовой день, а день, который может стать трагическим днем в российской истории".

"Новый срок Путина – это резкое повышение вероятности угрозы большой войны, катастрофы. Начиная с 2014 года, Путин – это президент войны. И чем дальше, тем более он агрессивен, тем больше он угрожает всему миру всем, чем угодно, в том числе ядерными ракетами, ядами, которыми его агенты травят перебежчиков, авиацией, которая бомбит Сирию, и всеми этими их-там-нетами, которые сейчас пытаются расколоть Украину", - рассказал Эйдман.

По его словам, получив очередной мандат на управление страной, "Путин будет вести ее к национальной катастрофе, а что еще страшнее, возможно, к большой войне, которая может затронуть очень многих людей во всем мире".

Как рассказал социолог, целью акции был протест против "очередного переназначения Путина в роли диктатора России, которое камуфлируется под выборный фарс, в действительности не имеющий никакого отношения ни к демократии, ни к классическим выборам".

"Голосовать на этих выборах - означает голосовать за войну, кризис, санкции, позор и нищету", - отметили учатники акции.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин получает 75% голосов после обработки половины бюллетеней.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.