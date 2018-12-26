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Нет доказательств: Франция прекратила расследование авиакатастрофы, которая привела к геноциду в Руанде

Сегодня, 17:52
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В Руанде во время этнических чисток уничтожили 800 000 человек

Во Франции власть решила прекратить длительное расследование авиакатастрофы, которая привела к геноциду в Руанде в 1994 году, сообщает AP.

Расследование прекратили из-за отсутствия достаточных доказательств.

В рамках данного дела под следствием находились несколько человек, приближенных к нынешнему президенту Руанды Полу Кагаме.

По словам представителя суда, решение закрыть дело было принято еще на прошлой неделе, учитывая соответствующую просьбу прокуратуры.

Напомним, что в апреле 1994 при приближении к Кигали из ПЗРК был сбит самолет, на котором летели президент Руанды Жувеналь Габьяримана и президент Бурунди Нтариамира. Самолет возвращался из Танзании, где оба президента участвовали в международной конференции.

Погибший президент Руанды принадлежал к господствующей этнической группе хуту и ​​военные из числа хуту обвинили в катастрофе меньшинство тутси. Затем в стране начались этнические чистки, при которых было уничтожено 800 000 человек, в основном тутси.

Вокруг причин катастрофы длительное время были споры. Президентский самолет имел французский экипаж и Руанда долгое время обвиняла Францию ​​в соучастии в геноциде. Официальный Париж отвергает все обвинения.

Теги:   Руанда Геноцид Франция

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