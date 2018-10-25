25 октября 2018, четверг

Несмотря на призыв Италии снять санкции с РФ, Польша уверена в пролонгации ограничительных мер

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В Польше считают, что, в конце концов, Италия последуют за мнением большинства европейских стран

В Польше считают, что, в конце концов, Италия последуют за мнением большинства европейских стран

В правительстве Польши выразили уверенность в пролонгации антироссийских санкций, несмотря на призыв премьер-министра Италии Джузеппе Конте отменить их.

Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, желание Конте снять с РФ санкций Евросоюза, введенные за агрессию против Украины, являются попыткой улучшить ситуацию с торговлей на фоне сложной экономической ситуации в самой Италии.

"Россия не соблюдает правила и нормы международного законодательства, поэтому санкции будут сохранены и продолжены. Но я также знаю о дискуссии с Италией. С точки зрения Италии, это, прежде всего, проблема сложной экономической ситуации, а не санкций. Поэтому санкции (их снятие) для них могут стать одним из способов немного улучшить торговлю. Но, в конце концов, Италия, как и другие страны, последуют за мнением Еврокомиссии, Совета ЕС и большинства стран-членов", - заявил министр.

Чапутович также подчеркнул, что пока не будет реального улучшения ситуации на Донбассе, санкции должны оставаться.

"Дискуссия будет, но я больше чем уверен, что санкции будут пролонгированы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что глава правительства Италии Джузеппе Конте призвал прекратить действие санкций Евросоюза против России.

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