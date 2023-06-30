США не знают, где находится Пригожин, но несколько истребителей «вагнеровцев» остаются в Украине — Белый дом

30 июня, 21:05
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США в настоящее время не имеет точной информации о нынешнем местонахождении главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина или боевиков, принимавших участие в мятеже в минувшие выходные.

Об этом сообщает СNN cо ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас нет информации, которую мы считаем достаточно надежной, чтобы подтвердить его местонахождение», — сказал Кирби.

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Он подчеркнул, что США на данном этапе не знают, где находятся «вагнеровцы», которые участвовали в мятеже, но часть военной техники боевиков остается на территории Украины.

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«Я думаю, вы слышали, как вчера Пентагон говорил, что у них есть признаки того, что по крайней мере несколько истребителей ЧВК Вагнер находятся в Украине, но неясно, сколько их, и что они замышляют», — отметил он.

Накануне СМИ сообщали, что спустя несколько дней после мятежа Пригожина эта террористическая организация продолжает вербовать боевиков по всей России для войны против Украины.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что боевики ЧВК Вагнер больше не будут принимать участие в войне России против Украины.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Истребители Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин

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