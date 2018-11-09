Нескольким официальным лицам Монако предъявили обвинения по делу российского миллиардера - СМИ

Нескольким бывшим и нынешним официальным лицам Монако предъявлены обвинения по делу российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, пишет Monaco-Matin.

Обвинение предъявили бывшему правительственному советнику по вопросам внутренних дел Полу Массерону, Кристофу Аже - руководителю подразделения полиции Монако по расследованию уголовных преступлений, а также его заместителю Патрику Фюзари.

Чиновников обвиняют в торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении тайны следствия.

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье.

7 ноября судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием.

В Монако во время допроса следователи задали задержанному миллиардеру около 600 вопросов, однако он отказался отвечать на них.

Позже стало известно о том, что экс-главе Департамента юридических услуг Монако Филиппу Нармино также были выдвинуты обвинения по делу Рыболовлева.