Нескольким официальным лицам Монако предъявили обвинения по делу российского миллиардера - СМИ

Нескольким бывшим и нынешним официальным лицам Монако предъявлены обвинения по делу российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, пишет Monaco-Matin.
Обвинение предъявили бывшему правительственному советнику по вопросам внутренних дел Полу Массерону, Кристофу Аже - руководителю подразделения полиции Монако по расследованию уголовных преступлений, а также его заместителю Патрику Фюзари.
Чиновников обвиняют в торговле влиянием, пассивной коррупции и нарушении тайны следствия.
Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье.
7 ноября судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием.
В Монако во время допроса следователи задали задержанному миллиардеру около 600 вопросов, однако он отказался отвечать на них.
Позже стало известно о том, что экс-главе Департамента юридических услуг Монако Филиппу Нармино также были выдвинуты обвинения по делу Рыболовлева.
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