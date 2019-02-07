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"Нереалистично". Украина может не получить План действий по членству в НАТО до конца года – вице-премьер-министр

Сегодня, 18:50
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НВ

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Получение Украиной Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) к концу 2019 года является нереалистичным, заявила вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире Радио НВ.

"Я не считаю реалистичным, что до конца этого года Украина получит ПДЧ, но я считаю, что Украина и может сделать очень много, чтобы вплотную приблизиться к этому решению Североатлантического Альянса", – отметила вице-премьер-министр Украины.

Она также отметила, что курс на членство в НАТО нужен, чтобы Украина четко понимала, какие задачи перед ним стоят и что сейчас нужно сделать.

7 февраля Верховная Рада утвердила инициированные президентом Петром Порошенко изменения в Конституцию относительно курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

В ноябре 2018 года Конституционный суд поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.

6 июля 2017 года Порошенко утвердил восстановления курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО был принят во времена президентства Виктора Ющенко (2005-2010).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, который, в свою очередь, был отменен ВРУ в 2014 году после Революции Достоинства.

1 декабря 2017 года президент Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.

Теги:   НАТО Радио НВ

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