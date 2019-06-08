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Непростая задача. Экс-посол США в Украине ответил на вопрос, сможет ли Зеленский найти общий язык с Трампом

Сегодня, 10:32
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Непростая задача. Экс-посол США в Украине ответил на вопрос, сможет ли Зеленский найти общий язык с Трампом - фото

Александр Медведев / НВ

Пайфер уверен, что США будут работать с легитимно избранным украинским президентом

Экс-посол США Стивен Пайфер в интервью журналу НВ ответил на вопрос, сможет ли новый президент Украины Владимир Зеленский найти общий язык с президентом США Дональдом Трампом.

«Общий язык с Трампом — непростая задача. В любом случае США будут работать с легитимно избранным украинским президентом. Многое будет зависеть от конкретных политических решений Зеленского», — сказал Пайфер.

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Напомним, 21 апреля президент США Дональ Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах.

1 июня СМИ сообщили, что Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон. В этот же день президент Украины поблагодарил президента США за приглашение, а Администрация президента Украины сообщила, что эта поездка запланирована.

Полный текст интервью с экс-послом США в Украине Стивеном Пайфером читайте в свежем номере журнала НВ — № 20 от 6 июня 2019 года

Теги:   Журнал НВ Интервью НВ Украина-США Дональд Трамп Владимир Зеленский Стивен Пайфер

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