«Провалы армии РФ — заслуга ВСУ». Неподготовленность России шокировала мир, а НАТО стало разочарованием месяца — интервью с Загороднюком 24 марта, 19:31 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в Киевской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Прошел месяц с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Главы стран-членов НАТО после внеочередного саммита 24 марта призвали российского диктатора Владимира Путина немедленно остановить войну и вывести войска.

Председатель правления Центра оборонных стратегий, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Радио НВ рассказал, почему Альянс стал для него самым большим разочарованием за первый месяц войны, как неподготовленность армии РФ шокировала мир и какие заслуги есть у Вооруженных сил Украины.

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— Понимают ли в НАТО, что их нерешительность — драйвер для Путина? Когда они не ставят ультиматумы России, то заставляют российского диктатора действовать?

— Когда мы говорим об Альянсе, мы имеем в виду страны, у каждой из которых своя политика, свой подход. А есть штаб-квартира НАТО. Организация не может выставлять ультиматумы. Фактически она все заявления, которые могла сделать, уже сделала. А любые конкретные действия — это вопрос консенсуса всех стран. И здесь у них его нет.

Поэтому НАТО, как активного агента этой истории, просто нет. Понимают ли это страны? Те страны, которые более решительны, абсолютно понимают. Многие из них говорят, что зачем было создавать Альянс, который сейчас все, что может сделать, это обсуждать, как они будут защищать сами себя.

Если мы не дадим окончательного ответа в ближайшее время с помощью стран НАТО относительно нашей войны, то вопрос провокации на территории стран НАТО — это только вопрос времени. Они [в России] это сделают с высокой вероятностью. Эстония, Польша, Литва — те страны, которые сейчас нас поддерживают, очень боятся, что для того, чтобы отвлечь внимание, чтобы сместить акценты, россияне будут что-то делать на территории НАТО. Считается, что сейчас главный вопрос — каким образом перестроить свою систему принятия решений так, чтобы она хоть как-то соответствовала вызовам современности. Но, к сожалению, не думаю, что это стоит у них на повестке.

Честно говоря, лично для меня НАТО как организация — это главное разочарование этого месяца. Странам НАТО мы очень благодарны: они нас поддержали оборудованием, вооружением, данными. Но это отдельные страны. А НАТО как организация, как штаб-квартира ничего конкретного не сделала. Я считаю, что это колоссальная стратегическая ошибка с их стороны.

— Нам много говорят о том, что Украина не является членом НАТО, поэтому Альянс не может быть более активным в нашей стране. Были ли исторические прецеденты, отрицающие это утверждение?

— Конечно, мы не член НАТО, но это объяснение… Афганистан тоже не был членом НАТО, но они там проводили операцию.

Факт, что мы не являемся членом НАТО, не означает, что они не должны ничего делать. Это территория их деятельности, мы находимся у границы. У нас статус партнера с расширенными возможностями. Они могли и должны были занять более активную позицию, мягко говоря, нежели ту, которую они приняли.

— За последний месяц миф о второй мощнейшей армии мира был разрушен. В чем главная проблема? Как они поддерживали этот миф?

— Во-первых, провалы российской армии — это, прежде всего, заслуга ВСУ. Главное, чего не ожидали западные аналитики, — насколько мощны ВСУ. Даже были такие аналитики, которые вроде бы дружественны к Украине, но в июле прошлого года, например, описывали в западной прессе, насколько оборонные реформы не сработали в Украине. То есть было понимание, что Вооруженные Силы гораздо слабее, чем они есть. Сейчас это большой положительный шок для всех, что, оказывается, украинская армия действительно очень мощная и способная.

Кроме того, мы получили очень серьезную поддержку. [Помощь] некоторых стран НАТО была ключевой в этой истории. И есть. Мы получаем пособие на миллиарды долларов от США, например. Оборудование, вооружение, ключевые для нашей победы.

[Наша армия] более снаряженная, чем русская. Причем высокоточными и высокотехнологичными единицами. Всех удивило состояние российской технологии — если не старые образцы, то ничего у них особенного нет. Кроме того, конечно, есть огромные проблемы с командованием, с планированием, выполнением операций. Есть большие проблемы мотивации — они не понимают, что здесь делают. Сравнивать с мотивацией наших вооруженных сил нет смысла — мы защищаем нашу землю, наши семьи.

Мы много общаемся с западными журналистами, аналитиками, политиками. Для всего мира это был шок, что русская армия настолько мало подготовлена.

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