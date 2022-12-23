«Как минимум». Необходимо разработать механизм «приостановки» членства РФ в Совбезе ООН — глава Евросовета 23 декабря, 14:53 Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что необходимо разработать механизм «приостановки» членства России в Совете безопасности ООН.

В интервью RTVI он заявил, что речь пока не идет о полном исключении России из Совбеза ООН.

«Думаю, что в международном праве есть изъяны, раз постоянный член Совбеза ООН, и это в случае с Россией, нарушает вопиющим образом международное право. С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства. Я не говорю о полном исключении России — но, как минимум приостановке членства России в Совете безопасности», — заявил он.

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Мишель также признал, что концепт безопасности ООН начала «барахлить» еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«На данном моменте это невозможно (исключение России из Совбеза ООН — ред.), это приведет в тупик сам концепт безопасности ООН. Впрочем, мы и хорошо видели, что до начала этой войны концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем», — добавил Мишель.

Он также надеется, что в будущем будет «глубокая» реформа ООН.

«Так что я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования будет обязательной. Например, чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка. Мы видим, например, что Африканский континент очень мало или очень плохо представлен в структурах ООН. То же самое можно сказать и про Латинскую Америку. И думаю, что однажды наступит обсуждение глубокой реформы системы ООН», — подытожил Мишель.

20 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать незаконное нахождение РФ в Совбезе ООН.

24 сентября Мишель заявил, что приостановка членства России в Совбезе ООН должна произойти автоматически. Он также подчеркнул, что право на вето, которым активно пользуется РФ, должно быть не инструментом, а исключением.