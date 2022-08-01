Искра, способная разжечь военный конфликт. Почему Китай так не хочет видеть Нэнси Пелоси на Тайване и как может ответить на ее визит 1 августа, 18:00 Сюжет Эксклюзив НВ Житель Пекина читает свежий номер Global Times, передовица которого посвящена вероятному визиту Пелоси на Тайвань (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Вероятное намерение спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань грозит обернуться самым глубоким кризисом между США и Китаем за последние десятилетия. Аналитики опасаются, что Пекин готов задействовать силу.

1 августа стало известно, что несмотря на отсутствие визита на Тайвань в официальной программе ее азиатского турне, Нэнси Пелоси все же, вероятно, посетит этот демократически самоуправляемый остров, хотя Китай считает его своей территорией. CNN со ссылкой на высокопоставленного тайваньского правительственного чиновника и официального представителя США сообщил, что Пелоси не только посетит Тайвань, но и заночует там, хотя точная дата поездки пока не разглашается. Представители Пентагона «работают круглосуточно», разрабатывая план по обеспечению ее безопасности.

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Журналистка тайваньского государственного СМИ Тингтинг Лиу со ссылкой на свои источники заявила, что Нэнси Пелоси якобы приедет в Тайбэй вечером 2 августа.

31 июля Пелоси прибыла в Сингапур. За ее перелетом в Азию из США с посадкой на Гавайях в буквальном смысле следил весь мир, поскольку еще до этого Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань — хотя спикер Палаты представителей ни разу его не подтверждала. 28 июля китайские госСМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Джо Байдена предостерег США от «игры с огнем». Кроме того, накануне азиатской поездки Пелоси Китай провел внезапные учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива — между материковым Китаем и главным островом Тайваня. В Минобороны Китая заявили, что «китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки и предпримут решительные действия, чтобы воспрепятствовать вмешательству любых внешних сил». В свою очередь, на Тайване состоялись масштабные оборонные учения, сценарий которых предусматривал даже предполагаемые воздушные налеты в крупных городах. Миллионы жителей острова были обязаны укрыться в убежищах под звуки учебной тревоги.

КНР не контролирует Тайвань с 1949 года. Тогда правившая в Китае партия Гоминьдан потерпела поражение в борьбе с китайскими коммунистами, и под управлением прежней Китайской Республики остались лишь Тайвань и несколько небольших островов. К 1971 году место страны в ООН было передано Китайской Народной Республике.

На сегодня Тайвань является частично признанным государством: официальные дипломатические отношения он поддерживает с 13 странами — членами ООН, однако имеет фактические связи с большинством стран мира через свои представительства. Тайвань управляется демократическим правительством и считает одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Однако все эти десятилетия официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. В 2005 году в Китае был принят закон о применении военной силы против Тайваня, если его власти решат провозгласить свою независимость де-юре. США до сих пор сохраняли политику «половинчатого» нейтралитета в отношении острова: признавали легитимность КНР как единого государства, но лишь «принимали во внимание» позицию Пекина в отношении Тайваня, продолжая разивать связи с островом.

НВ напоминает, почему в мировых СМИ уже вторую неделю обсуждают возможный конфликт между Пекином и Вашингтоном — вплоть до военного — и что сделало гипотетический визит Пелоси на Тайвань столь спорным.

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