В Киеве прошла встреча Зеленского и Пелоси, на которой он наградил ее орденом княгини Ольги 1 мая, 10:03 Цей матеріал також доступний українською Нэнси Пелоси и Владимир Зеленский (Фото:Скриншот/ОПУ/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 1 мая со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Киеве.

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"Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!» - подчеркнул президент Украины в Telegram-канале.

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«Я благодарен вам за этот сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, народа, Конгресса – двухпалатной и двухпартийной поддержки. Этот сигнал высоко ценю как Президент, наша команда и народ Украины. Это свидетельствует о том, что США сегодня являются лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии Российской Федерации», – поблагодарил спикера Палаты представителей Конгресса Владимир Зеленский, а также президент выразил благодарность США и лично Нэнси Пелоси за усилия по защите суверенитета и территориальной целостности нашей государства.

«Очень важны сигналы, которые сегодня дают США и президент Байден. Это и недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, а также решения по ленд-лизу – мы благодарны за это», – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил важность обращения президента США Джозефа Байдена в Конгресс о предоставлении Украине финансовой помощи в размере $33 млрд.

Со своей стороны, спикер Палаты представителей передала Главе Украинского государства поздравления от Конгресса и народа Соединенных Штатов. Нэнси Пелоси отметила, что сегодня Украина героически борется за свободу, и США готовы помогать нашей стране, пока эта борьба не завершится. По ее словам, Украина является границей свободы.

За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенного, независимого и демократического Украины Президент Владимир Зеленский наградил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги.

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