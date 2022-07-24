Нэнси Пелоси хочет посетить Тайвань. Китай все жестче предостерегает от этого США: возможно, задействуют военную силу — FT 24 июля, 16:31 Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Китай непублично сделал решительные предупреждения администрации президента США на фоне запланированной поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Некоторые чиновники Белого дома начали видеть в этом тревожные сигналы, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.



Шесть собеседников газеты заявили, что предупреждения «были значительно сильнее предыдущих угроз», озвученных Пекином. Китай уже публично угрожал «жесткими мерами», если Пелоси все же совершит запланированный визит на остров в августе. По словам нескольких источников FT, непубличная риторика Китая пошла еще дальше — там допустили возможный военный ответ.

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«Его военные могут попытаться заблокировать Пелоси высадку на Тайване или принять другие меры, чтобы помешать ее визиту, например, использовать истребители для перехвата военного американского самолета, на котором она будет», — пишет издание.

Несколько собеседников FT сказали, что в Белом доме пытаются оценить, действительно ли Китай серьезно угрожает, или же прибегает к «политике балансировки», пытаясь заставить Пелоси отказаться от поездки.

Против визита спикера Палаты представителей в Тайвань выступают советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и другие чиновники Совета по вопросам нацбезопасности. Они опасаются возможной эскалации вдоль Тайваньского пролива, заявили два источника газеты. Координатор этого органа Джон Кирби сказал, что Пелоси предоставили «контекст, факты и геополитическую релевантную информацию» — она самостоятельно приняла решение.

В начале этой недели FT сообщила, что Нэнси Пелоси планирует посетить в августе Тайвань. Если визит состоится, это будет первая поездка спикера Палаты представителей США на остров с 1997 года.

МИД КНР уже заявил, что визит Пелоси «серьезно подорвет суверенитет и территориальную целостность Китая, а США ждут последствия». Сама Пелоси говорила, что американские военные опасаются, что Китай может сбить самолет с ней над Тайванем. Джо Байден до конца июля проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином — в уместности поездки Пелоси он сомневается.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, обе территории сражались за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». В июне министр обороны КНР угрожал, что Пекин «без колебаний начнет войну», если Тайвань объявит независимость.

В то же время Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.



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