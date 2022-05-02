«Ставки растут с каждым днем». Ненси Пэлоси и группа конгрессменов США посетила Киев вскоре после обстрела: почему еще был важен этот визит 2 мая, 11:35 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Ненси Пэлоси возглавила делегацию конгрессменов США, посетивших Киев 1 мая 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В воскресенье, 1 мая, Киев посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее визит — новый заметный сигнал поддержки Украины: Пелоси стала самым высокопоставленным чиновником США, посетившим Киев с начала вторжения РФ, а свою поездку она не отменила даже на фоне недавнего обстрела украинской столицы в день визита генсека ООН.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Ненси Пелоси, представляющая Демократическую партию США, приехала в Киев всего через неделю после того, как в столице Украины побывали госсекретарь и министр обороны США Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Как и их поездка, визит Пелоси не был анонсирован заранее из соображений безопасности.



Видео дня

Утром 1 мая Офис президента Украины сообщил о переговорах Нэнси Пелоси с Владимиром Зеленским и показал кадры встречи делегаций на Банковой. Спикера Палаты представителей США сопровождали несколько ее коллег-однопартийцев — американские конгрессмены Грегори Микс (глава комитета Палаты представителей по иностранным делам, Адам Шифф (председатель комитета по разведке), Джим Макговерн (глава регламентного комитета), а также конгрессмены-демократы Джейсон Кроу, Билл Китинг и Барбара Ли (последние двое — только на польском этапе поездки).

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Зеленский поблагодарил Пелоси за то, что ее приезд стал «сигналом мощной поддержки со стороны США, народа, Конгресса — двухпалатной и двухпартийной поддержки». «Этот сигнал высоко ценю я как президент, наша команда и народ Украины. Это свидетельствует о том, что США сегодня являются лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии РФ», — сказал президент Украины.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Отдельно он выразил благодарность США, американскому президенту и самой Нэнси Пелоси за недавние знаковые шаги Вашингтона по оборонной и финансовой поддержке Киева — решение по ленд-лизу и запрос Джо Байдена к Конгрессу о выделении Украине финансовой помощи на $33 млрд.

В ответ Нэнси Пелоси заявила, что приехала в Киев, «чтобы поблагодарить вас за вашу борьбу за свободу, а также сказать что мы находимся на рубеже свободы и что ваша борьба — это борьба за всех». «И поэтому наше обязательство заключается в том, чтобы быть рядом с вами до тех пор, пока эта борьба не будет завершена», — пообещала Пелоси, обращаясь к Зеленскому.

Встреча делегаций продлилась около трех часов, по данным New York Times. В Киеве 82-летняя спикер Палаты представителей США получила от украинского президента орден княгини Ольги. Ей также подарили украинский флаг, подписанный Зеленским и женщинами-депутатами украинского парламента, включая тех, с кем Пелоси недавно встречалась в Капитолии во время их визита в США.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Позже в тот же день, 1 мая, Пелоси выступила перед журналистами на пресс-конференции в польском Жешуве. Здесь политик рассказала, что ее переговоры с Зеленским были сосредоточены на вопросах безопасности, гуманитарной и экономической помощи — с тем, чтобы в итоге восстановить Украину после войны. Она также добавила, что гордится представившейся возможностью передать президенту Украины «посыл единства от имени Конгресса США, а от американского народа — посыл признательности за его [Зеленского] лидерские качества и восхищение украинскому народу — за его мужество», — сказала Пелоси. По ее словам, США пытаются донести «недвусмысленный сигнал миру»: «Америка поддерживает Украину, поддерживает ее до самой победы, и в этой поддержке стоит плечом к плечу с НАТО».

НВ собрал выдержки из нескольких свежих публикаций мировых СМИ, разъясняющие важность таких сигналов со стороны Вашингтона.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

***

Американский телеканал CNN отметил, что визит Пелоси в Киев поднял личную поддержку Украины со стороны американских чиновников на новый уровень, поскольку именно спикер Палаты представителей США является вторым человеком после вице-президента (Камалы Харрис), который может исполнять обязанности президента США в случае его недееспособности. А значит, Пелоси стала самым высокопоставленным официальным лицом США из тех, кто лично встретился с Владимиром Зеленским с момента начала вторжения РФ более двух месяцев назад — что «знаменует собой значительную степень приверженности поддержке Украины со стороны руководителей США самого высокого уровня».

CNN также отмечает, что Белый дом координировал этот шаг: 1 мая Джо Байден лично обсуждал с Пелоси ее поездку и переговоры с Зеленским. А визит делегации США в Киев CNN считает «приуроченным» к новой фазе активизации США и их союзников в вопросе долгосрочной поддержки Украины — на фоне пролдолжающихся боев с войсками РФ.

В материале также приводятся оценки других конгрессменов, посетивших Киев вместе с Пелоси. Так, глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф отметил героизм украинской армии, заявив, что «перед лицом невообразимых трудностей» силы ВСУ «сорвали самые чудовищные планы Путина и более двух месяцев отражают атаки российских войск». По итогам визита в Киев Шифф призвал Конгресс США как можно быстрее рассмотреть запрос Байдена на выделение Украине $33 млрд. «Нельзя терять время. Ставки растут с каждым днем», — заявил он.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

New York Times выделила как самое важное заявление Пелоси о том, что США готовы поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не будет побеждена. Как и CNN, NYT подчеркивает, что визит знаменовал собой «примечательную эволюцию политики США по отношению к борьбе Украины против российской агрессии» на этапе, когда война начинает превращаться в более затяжной конфликт.

Издание подчеркивает, что администрация Байдена все более решительно отбрасывает опасения, звучавшие на первом этапе войны — о том, что слишком интенсивная помощь США Украине якобы увеличивает риски прямого конфликта с Владимиром Путиным. «Не позволяйте хулиганам запугать вас «, — приводит в этом контексте NYT слова Пелоси по итогам визита в Киев.

Грегори Микс, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам, в результате поездки заверил, что США будут сотрудничать со своими союзниками над вопросом уточнения и расширением санкций, чтобы оказать большее давление на Москву. «Ничего [из санкций] не будет сокращаться, — сказал он, — напротив, они будут только нарастать». Его коллега-конгрессмен Джим Макговерн добавил, что Россия ведет войну не только против украинцев, но и против самых уязвимых слоев населения во всем мире, усугубляя дефицит продовольствия. «Я полагаю, Путина мало заботит, морит ли он голодом Украину или весь мир, — сказал Макговерн. — Война Путина — это зло».

NYT также отмечает, что на личном уровне Ненси Пелоси по-видимому была впечатлена общением с Зеленским: она назвала его «ослепительным», а трехчасовые переговоры описала как «впечатляющий мастер-класс лидерства».

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Агентство АР считает важным тот факт, что визит Пелоси «состоялся всего через несколько дней после того, как Россия обстреляла Киев ракетами во время визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша».

А наиболее лаконично, по мнению журналистов АР, итог визита подвел участник американской делегации Джейсон Кроу, ветеран армии США и член комитетов Палаты представителей по разведке и вооруженным силам. Он заявил, что приехал в Украину, чтобы сфокусироваться на переговорах по трем ключевым направлениям: «Оружие, оружие и еще раз оружие».

«С начала войны в Украину поступила военная помощь на сотни миллионов долларов, однако обширные арсеналы России означают, что Украина по-прежнему будет нуждаться в огромной поддержке», — подчеркивает важность такого посыла АР.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.