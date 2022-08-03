Визит на фоне гнева Китая. Нэнси Пелоси покинула Тайвань

3 августа, 13:14
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Фото:Central News Agency/Pool via REUTERS)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Фото:Central News Agency/Pool via REUTERS)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила свой визит на Тайвань, который вызвал гнев со стороны Китая.

Как сообщает CNN, самолет Пэлоси вылетел из тайбэйского аэропорта Суншань.

Незадолго до вылета она написала в Twitter, что ее делегация «подтвердила нашу непоколебимую поддержку тайваньской демократии».

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28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.

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Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Китай Тайвань Нэнси Пелоси

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