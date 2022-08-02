Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США. МИД Китая заговорил об «играх с огнем» 2 августа, 18:45 Самолет с Нэнси Пелоси на борту заходит на посадку в аэропорту Тайбэя, Тайвань, 2 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Jameson Wu)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник, 2 августа, заявила, что ее визит на Тайвань не противоречит политике Вашингтона.

Официальное заявление по поводу поездки Пелоси на демократически самоуправляемый остров опубликовано на ее сайте.



«Визит нашей делегации на Тайвань свидетельствует о неизменной приверженности Америки поддержке демократии Тайваня… Он никоим образом не противоречит давней политике США, основанной на законе об отношениях с Тайванем 1979 года, совместных коммюнике США и Китая и Шести гарантиях», — сказала спикер Палаты представителей.



Видео дня

По словам Пелоси, делегация Конгресса обсудит с руководством Тайваня дальнейшую поддержку партнера и продвижение общих интересов.



«Солидарность Америки с 23-миллионным населением Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, потому что мир стоит перед выбором между автократией и демократией», — также сказано в заявлении.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что визит Пелоси на Тайвань «серьезно посягает на суверенитет и территориальную целостность КНР, подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и посылает крайне неправильный сигнал сепаратистским силам». В ведомстве «решительно осудили» действия США и пообещали «принять все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности».

Как сообщает информагентство Синьхуа, МИД Китая в своем заявлении сравнил действия США с «играми с огнем» и добавил, что «тот, кто играет с огнем, от него и погибнет». Китай считает Тайвань своей территорией.

Самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Это первый визит представителя США такого уровня на остров за 25 лет. За полетом онлайн следили несколько сотен тысяч пользователей.



27 июля стало известно, что Китай и США наращивают военную силу вокруг Тайваньского пролива. Китай провел внезапные учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива — между материковым Китаем и главным островом Тайваня.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.



31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было.



Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.