Китай поднял в небо истребители перед предполагаемым визитом Пелоси на Тайвань — Reuters 2 августа, 17:32 Надпись «Тайвань любит США» на здании в Тайбэе перед предполагаемым визитом Нэнси Пелоси, 2 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Китайские военные самолеты во вторник, 2 августа, пролетели в непосредственной близости от линии, разделяющей Тайваньский пролив, незадолго до предполагаемого прибытия в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным Reuters, утром во вторник несколько китайских военных самолетов пролетели рядом с неофициальной разделительной линией, которую обычно не пересекают. Китайские военные корабли тоже прошли возле линии.



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«По словам источника, китайские самолеты неоднократно совершали тактические маневры, кратковременно „касаясь“ линии и возвращаясь на другую сторону пролива, в то время как тайваньские самолеты находились наготове поблизости. Китайские самолеты покинули район во второй половине дня, но корабли остались», — пишет агентство.

Четыре американских военных корабля, в том числе авианосец, во вторник находились в водах к востоку от Тайваня в рамках «планового развертывания», заявили в ВМС США.

Собеседник Reuters, знакомый с маршрутом Пелоси, заявил, что большинство ее встреч, в том числе с президентом Тайваня Цай Инвэнь, запланированы на среду. Источники также сказали, что в среду Пелоси встретится с группой активистов, которые открыто говорят о ситуации с правами человека в Китае. МИД Тайваня и офис Пелоси не комментировали сообщения о плане ее поездки.

По данным сервиса Flightradar24, самолет Пелоси должен прибыть на Тайвань в 17:44 по киевскому времени. Как сообщает Bloomberg, за полетом следили почти 300 тысяч пользователей, что сделало рейс одним из самых отслеживаемых в истории сервиса. Официального подтверждения тому, что Пелоси находится в самолете, нет.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают военную силу вокруг Тайваньского пролива на фоне роста напряжения из-за возможного визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай провел внезапные учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива — между материковым Китаем и главным островом Тайваня.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань нет. Если Пелоси посетит Тайвань, это станет первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.



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