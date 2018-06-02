Немецкие мусульмане обвинили правительство Баварии в двойных стандартах

Все правительственные учреждения и ведомства в Баварии обязаны повесить над входом распятие

Мусульманские группы в Германии обвинили баварское правительство в двойных стандартах из-за вступления в силу нового порядка, который требует, чтобы на правительственных зданиях в основном католическом южном регионе висело распятие. Об этом сообщает Reuters.

По мнению мусульман, запрет хиджабов в судах Мюнхена, который вступил в силу в марте прошлого года, и в то же время водружение христианских крестов в общественных местах является "двойными стандартами".

"У нас, мусульман, нет проблемы с крестом или с оценкой роли религии в общественной жизни. Тем не менее, нейтралитет правительства должен оставаться непоколебимым. То, что не работает, – это ведение христианской символики и при этом запрет исламских, еврейских и других символов", – отметил глава другой мусульманской организации.

В апреле 2018 года Маркус Содер, премьер-министр Баварии из христианско-демократического союза ввел указ о распятиях, вызвав яростную реакцию со стороны оппозиционных политиков и некоторых известных священнослужителей.

Согласно указу, в соответствии с новыми правилами, все правительственные учреждения и ведомства в Баварии обязаны повесить распятие над входом. Школам, музеям и театрам также будут рекомендовано его размещение.

На данный момент в Германии проживает около 4 миллионов мусульман, что делает их самой большой группой религиозных меньшинств.