Немецкая партия ХДС избрала нового генерального секретаря Сегодня, 21:44 0 Цей матеріал також доступний українською Пауль Цимиак

Генеральным секретарем немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) стал председатель молодежной организации немецких консерваторов Пауль Цимиак. Об этом сообщает DW.

За его кандидатуру проголосовали 63% делегатов партийного съезда немецких консерваторов в Гамбурге.

Ранее генсеком ХДС была Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую накануне избрали председателем партии вместо Ангелы Меркель. Именно она предложила кандидатуру Цимиака, который, по ее мнению, может ускорить обновление партии.

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7 декабря канцлер Меркель покинула пост главы партии Христианско-демократический союз (ХДС), произнеся перед членами партии эмоциональную речь. В частности, она выразила благодарность за возможность возглавлять ХДС в течение 18 лет - 13 из них в роли канцлера.

Меркель возглавляла партию Христианско-демократический союз с 2000 года. С 2005 года она находится на посту канцлера Германии.

29 октября в Берлине Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы партии, должны пройти в начале декабря. В то же время Меркель добавила, что до выборов в 2021 году продолжит выполнять обязанности главы правительства.

На фоне заявления Меркель о намерении отказаться от должности председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Свободные демократы призвали ее покинуть кресло канцлера.