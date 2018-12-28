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Немедленно и безоговорочно: Меркель и Макрон потребовали от РФ освободить украинских моряков

Сегодня, 14:32
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Меркель и Макрон потребовали также от РФ беспрепятственный транзит через Керченский пролив

Глава правительства Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от российских властей освободить украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива.

Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в пятницу, 28 декабря, передает агентство Reuters.

Кроме того, лидеры Германии и Франции потребовали от Кремля обеспечить беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив.

"Мы требуем обеспечение безопасного, бесплатного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив и немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков", - заявили Меркель и Макрон.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней.

Теги:   Керченский пролив Эммануэль Макрон Украинские моряки Ангела Меркель Российская агрессия Россия

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