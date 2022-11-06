Немецкую компанию подозревают в поставке сырья для российских самолетов, бомбящих Украину — Spiegel

6 ноября, 00:05
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В компании Wintershall Dea отвергают обвинения (Фото:wintershalldea.com/en)

В компании Wintershall Dea отвергают обвинения (Фото:wintershalldea.com/en)

Немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea заподозрили в поставке сырьевых компонентов авиатоплива для российских самолетов, атакующих Украину. Речь идет о поставках так называемой «белой нефти».

Об этом говорится в расследовании Der Spiegel совместно с телекомпанией ZD.

Журналистам удалось установить, что сырьевая компания Wintershall Dea поставляет российскому Газпрому газовый конденсат – «белую нефть». Известно, что российский концерн является важнейшим поставщиком авиатоплива для Воздушно-космических сил РФ. В ходе расследования СМИ ссылаются на данные по российским железнодорожным грузоперевозкам и внутренним документам Газпрома, который является партнером Wintershall Dea.

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«В рамках одного из совместных предприятий компании разрабатывают месторождения газа в Западной Сибири. Газовый конденсат — побочный продукт добычи, который в больших объемах поступает на нефтеперерабатывающий завод Газпрома в Омске, крупнейший предприятие по производству авиатоплива», — говорится в сообщении.

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Это топливо могли поставлять до не менее девяти российских военных аэродромов на западе России. Среди них Морозовск и Воронеж, откуда взлетают истребители-бомбардировщики Су и наносят удары по украинским городам.

В компании Wintershall Dea отвергают обвинения и отрицают свое участие в переработке газового конденсата. Однако некоторые специалисты компании проинформировали, что не могут гарантировать использование своих поставок исключительно для гражданских целей.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Война в Украине Украина-Германия Россия-Германия Война России против Украины

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