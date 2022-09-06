Германия передала Украине станцию COBRA и пять зенитных установок Gepard

6 сентября, 22:01
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Всего Украина должна получить от Бундесвера 30 установок Gepard (Фото:kmweg.com)

Всего Украина должна получить от Бундесвера 30 установок Gepard (Фото:kmweg.com)

Германия на этой неделе передала Украине пять дополнительный зенитных установок Gepard и радиолокационную станцию COBRA.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

В сообщении говорится, что Украина уже получила одну радиолокационную станцию COBRA. Также, по их данным, для ВСУ уже передали 20 зенитных установок Gepard. Немецкое правительство отмечает, что на прошлой неделе было передано только 15 установок этого типа.

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Всего Украина должна получить от Бундесвера 30 установок Gepard. По меньшей мере, сто военнослужащих ВСУ обучились работе с этими САУ в Германии.

6 сентября издание Welt сообищло, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

https://www.youtube.com/embed/AsU5GeJGFXk
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Российская агрессия Войска РФ

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