Две поставки за три недели. Шольц вновь сократил военную поддержку Германии для Украины — Die Welt

19 июля, 22:01
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Олаф Шольц вновь сократил военную поддержку Германии Украине. Об этом сообщает немецкий ресурс Die Welt, ссылаясь на список доставленного и запланированного Германией оружия.

Отмечается, что Украина получила две поставки за последние три недели. В первую неделю июля Киев получил от Берлина 42 тысячи сухпайков, а во вторую — 102 единиц небронированных автомашины.

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Издание отмечает, что последняя значительная поставка помощи из Германии произошла четыре недели назад.

По их данным, 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц PzH 2000 вместе с новыми боеприпасами, 5 тысячами шлемов, оборудованием для защиты от дронов и запасными частями для автомобилей.

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Представители оппозиции в комментарии Die Welt раскритиковали отсутствие дальнейших поставок Германии.

«Публичные заявления и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор», — сказал парламентский секретарь союза ХДС/ХСС Торстен Фрай.

Ранее сообщалось, что Украина получила и стала применять немецкие САУ PzH 2000. Это современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм пушкой. Германия и Нидерланды передали Украине 12 САУ этого типа.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Олаф Шольц

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