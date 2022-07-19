Две поставки за три недели. Шольц вновь сократил военную поддержку Германии для Украины — Die Welt
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)
Канцлер Олаф Шольц вновь сократил военную поддержку Германии Украине. Об этом сообщает немецкий ресурс Die Welt, ссылаясь на список доставленного и запланированного Германией оружия.
Отмечается, что Украина получила две поставки за последние три недели. В первую неделю июля Киев получил от Берлина 42 тысячи сухпайков, а во вторую — 102 единиц небронированных автомашины.
Издание отмечает, что последняя значительная поставка помощи из Германии произошла четыре недели назад.
По их данным, 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц PzH 2000 вместе с новыми боеприпасами, 5 тысячами шлемов, оборудованием для защиты от дронов и запасными частями для автомобилей.
Представители оппозиции в комментарии Die Welt раскритиковали отсутствие дальнейших поставок Германии.
«Публичные заявления и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор», — сказал парламентский секретарь союза ХДС/ХСС Торстен Фрай.
Ранее сообщалось, что Украина получила и стала применять немецкие САУ PzH 2000. Это современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм пушкой. Германия и Нидерланды передали Украине 12 САУ этого типа.
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