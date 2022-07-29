Германия направит в Украину 16 танков-мостоукладчиков — Минобороны 29 июля, 16:53 Танк-мостоукладчик Biber (Фото:Bundeswehr)

Германия передаст Украине 16 танков-мостоукладчиков Biber, сообщает пресс-служба немецкого Минобороны.

«Для дальнейшей поддержки Украины сухопутных войск министр Кристина Ламбрехт приняла решение доставить пакет из 16 бронированных мостоукладчиков Biber», — говорится в сообщении в Twitter.

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Отмечается, что эти танки можно использовать для преодоления водных препятствий или в условиях боя.

Бундесвер уточняет, что танк-мостоукладчик Biber обеспечивают мобильность войск при преодолении оврагов или водоемов. Его используют для расчистки пути наступающим войскам. Мостоукладчик рассчитан на двух членов экипажа — командира и водителя.

Мост в длину составляет 22 метра и 4 метра в ширину. Для его сооружения достаточно 2−3 минут.

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