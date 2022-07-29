Германия направит в Украину 16 танков-мостоукладчиков — Минобороны

29 июля, 16:53
Танк-мостоукладчик Biber (Фото:Bundeswehr)

Танк-мостоукладчик Biber (Фото:Bundeswehr)

Германия передаст Украине 16 танков-мостоукладчиков Biber, сообщает пресс-служба немецкого Минобороны.

«Для дальнейшей поддержки Украины сухопутных войск министр Кристина Ламбрехт приняла решение доставить пакет из 16 бронированных мостоукладчиков Biber», — говорится в сообщении в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/BMVg_Bundeswehr/status/1552979961019088896?t=-d-OBWCLCfluePpU3jYrjg&s=19
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Отмечается, что эти танки можно использовать для преодоления водных препятствий или в условиях боя.

Бундесвер уточняет, что танк-мостоукладчик Biber обеспечивают мобильность войск при преодолении оврагов или водоемов. Его используют для расчистки пути наступающим войскам. Мостоукладчик рассчитан на двух членов экипажа — командира и водителя.

Мост в длину составляет 22 метра и 4 метра в ширину. Для его сооружения достаточно 2−3 минут.

https://www.youtube.com/embed/9bCgAlBvxWQ
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Германия

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