«Общество травмировано психологически». Немцы не знают, что делать с последствиями войны РФ против Украины — посол Мельник 14 июня, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Люди с украинскими флагами во время благотворительного телемарафона в поддержку Украины у Бранденбургских ворот в Берлине, 29 мая (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Украинский посол Андрей Мельник, являющийся одним из самых откровенных украинских критиков канцлера Олафа Шольца и его правительства, во второй части интервью НВ рассказал, что психологически травмированное немецкое общество не знает, что делать с последствиями войны РФ против Украины.



По словам Мельника, немцы не знают, что будет дальше и как это отразится на них.

«Они видят инфляцию, которая еще более или менее — 7-8%, но это самая высокая инфляция более чем за 40 лет. Эти все вещи немцы почувствовали за 105 дней войны. Они понимают, что это только начало. Общество травмировано психологически. Поэтому они хотят понять, что делать дальше, чтобы улучшить ситуацию», – пояснил он.

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Однако ответа на этот вопрос у немцев нет.

«Потому что с одной стороны они выражают солидарность к стране, правительству, а с другой возникает вопрос: а какова цель войны? Возможно, восстановить статус-кво до 24 февраля? И это более или менее понятно, когда мы говорим, что наша цель – восстановить целостность, суверенитет, включая Крым и Донбасс. Здесь возникает вопрос: что это значит для Германии? Это поддержка финансовая, гуманитарная и оружие. Все это должно продолжаться еще долго. И к этому здесь не готовы ни политические элиты, ни простые немцы», — рассказал украинский посол, добавив, что немцы хотят, "чтобы этот кошмар закончился".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% из ожидаемых в марте 3,5%.

Fitch Ratings также ожидает усиления глобальной инфляции.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной заявил, что четыре страны в Евросоюзе, среди которых Германия, «отчаянно пытаются заставить Украину принять капитулянтское мирное соглашение».

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