Немецко-русский музей в Берлине сменил название из-за войны в Украине 10 мая, 02:38 Цей матеріал також доступний українською Место капитуляции, май 1945 года, без названия Немецко-русский (Фото:de.wikipedia.org)

Немецко-русский музей в берлинском районе Карлсгорст сменил название в канун Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Изменение названия произошло из-за войны войны в Украине.

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Об этом сообщает Укринформ.



Отмечается, что еще 7 мая перед зданием, в котором в ночь на 9 мая 1945 был подписан акт о капитуляции нацистской Германии, числилось старое название, а 8 мая уже новое — «Место капитуляции, май 1945 года».

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Сотрудники музея подтвердили, что изменение названия произошло из-за войны войны в Украине.

Кроме того, из четырех флагов, которые десятилетиями развевались перед зданием, среди них российских и белорусский, остался только один — украинский.

На стенде рядом призыв к гуманитарной помощи Украине.

В этом году в музее не было устроено больших мемориальных мероприятий. Год назад федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер лично открывал фотовыставку об узниках нацистских концлагерей. Вчера, 9 мая у дома дежурила полиция.

Изменения названия музея не один год требовал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, аргументируя это тем, что вклад украинцев в победу над нацизмом был не меньше, чем РФ.

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