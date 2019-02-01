Немецкий военный корабль зайдет в Черное море Сегодня, 13:54 684 Цей матеріал також доступний українською EPA Немецкий военный корабль Werra зайдет в Черное море EPA

Корабль военно-морских сил Германии в феврале зайдет в Черное море в рамках миссии НАТО.

Плавбаза Werra, которая входит в состав военно-морских сил ФРГ, посетит два черноморских порта в Болгарии. Об этом сообщил представитель министерства обороны Германии, передает Deutsche Welle .

Корабль посетит два болгарских порта - Бургас и Варну в пределах постоянной противоминной группы НАТО. Представитель минобороны ФРГ добавил, что размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено и направление военного корабля Werra было запланировано давно.

