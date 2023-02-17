Арестованный в Германии разведчик должен был передать ФСБ координаты отправленных Украине HIMARS и IRIS-T — Spiegel 17 февраля, 13:52 Робота HIMARS (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Дело подозреваемого в шпионаже сотрудника Федеральной разведывательной службы оказалось более опасным, чем предполагалось, в частности, он должен был передать ФСБ координаты HIMARS и IRIS-T в Украине, пишет Der Spiegel.

Издание пишет, что осенью прошлого года ФСБ пыталась получить данные о местоположении украинской артиллерии и ПВО через сотрудника Федеральной разведслужбы Карстена Л., который позже был арестован.

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По версии следствия, сотрудник Федеральной разведывательной службы должен был передать ФСБ GPS-данные с HIMARS, поставленных США, и системы ПВО IRIS-T, поставленной Берлином.

«Люди, знакомые с делом, говорят, что утечка таких данных маловероятна», — пишет издание.

Der Spiegel сообщает, что за предоставление информации шпиону предложили «шестизначную сумму».

В декабре в Германии арестовали агента службы внешней разведки, которого подозревают в передаче государственных тайн России.

Задержанного, которого, по данным СМИ, зовут Карстен Л., подозревают в госизмене.