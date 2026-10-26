Немецкий спецназ пересматривает программу подготовки с учетом возможной войны с РФ

Бойцы немецкого спецназа во время учений в 2017 году (Фото: Wikimedia)

Об этом изданию Bild рассказал командир KSK, бригадный генерал Андреас Кюне.

«Мы ориентируемся на противника в лице России», — сказал военный.

По его словам, раньше операции спецназа планировались примерно на три дня, после чего военные возвращались на базу. Теперь им придется гораздо дольше оставаться в полевых условиях — возможно, поначалу вообще без установленного срока.

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Кюне отметил, что в ходе учений в странах Балтии Германия уже продемонстрировала возможности своего спецназа. Это должно убедить Москву в том, что нападение на НАТО обернется для России огромными потерями.

«Путин знает нашу боевую мощь», — заявил Кюне.

Немецкий спецназ учится воевать против армии, располагающей танками, артиллерией, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. Также бойцы тренируются действовать в условиях экстремальных морозов и готовятся к операциям на восточном фланге НАТО.

Кюне заявляет, что в случае войны с Россией немецкий спецназ должен начать действовать раньше основных сил Бундесвера. KSK планирует выполнить свои задачи еще до того, как в бой вступит дислоцированная в Литве 45-я танковая бригада. Генерал отметил, что подразделение способно вылететь из Штутгарта в течение четырех часов.

KSK дислоцируется в казармах Цеппелина в городе Кальв. В подразделении насчитывается около 1500 сотрудников, причем лишь треть из них — бойцы спецназа.

Укомплектованность KSK составляет 70−80%. Отбор в спецназ проходят лишь немногим более 15% кандидатов. В ходе тренировок бойцы ежегодно расходуют до 500 тыс. патронов; кроме того, в подразделении занимаются рукопашным боем, плаванием и силовой подготовкой.

Созданный в 1996 году KSK участвовал в освобождении заложников, борьбе с террористами, эвакуации людей из зон конфликтов и разведывательных операциях в тылу противника. В Афганистане немецкий спецназ воевал против талибов.

Несколько лет назад подразделение оказалось под угрозой расформирования из-за серии скандалов, связанных с ультраправыми. Среди них были нацистские приветствия, вечеринка со свиными головами, пропажа боеприпасов и обнаружение у бойца спецназа тайника с оружием и взрывчаткой. В 2020 году одна из рот KSK была расформирована.

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Кюне утверждает, что такие нарушения стали крайне редкими, но полностью не исчезли.

Усиление гибридной войны РФ против Европы — что известно

24 сентября верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Альянс усиливает обмен разведывательной информацией в ответ на серию диверсий и других инцидентов, вероятно, связанных с Россией.

В тот же день разведывательная служба Министерства обороны Дании сообщила, что в ближайшие месяцы существует «небольшой, но возрастающий риск» того, что Россия начнет ограниченное военное наступление против одной или нескольких соседних с ней стран НАТО.

Ранее руководители спецслужб Чехии, Латвии и Швеции также предупредили, что РФ может активизировать диверсионную деятельность в Европе в ближайшие месяцы.

2 октября Главное управление разведки заявило, что спецслужбы России получили задачу усилить активность на территории государств Европейского союза и НАТО. Речь идет о подготовке к гибридным операциям, направленным на подрыв помощи Украине и ослабление возможностей Альянса.

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5 октября глава Федеральной разведывательной службы (BND) Мартин Егер предупредил, что Германия рискует быть втянутой в насильственный конфликт, поскольку Россия усиливает все более агрессивную «теневую войну» против европейских демократий.

7 октября ведущий аналитик Службы национальной безопасности и разведки Дании (PET) Жозефина Кристенсен заявила, что Россия начала диверсионные операции против датских компаний, поставляющих товары в Украину, придя к выводу, что более масштабные попытки дестабилизации не смогли ограничить военную поддержку Киева со стороны Запада. Она отметила, что это изменение свидетельствует о значительной эскалации гибридной войны, которую ведет Москва.

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7 октября издание Politico сообщило, что столицы стран ЕС втайне готовятся к тому, как блок должен реагировать на масштабную гибридную атаку, которая приведет к гибели нескольких граждан, — сценарий, который выглядит все более вероятным.