Ведут переговоры. Немецкий концерн Rheinmetall хочет передать Украине танки Panther, Киев интересуют и БМП Lynx 9 февраля, 14:24 Panther KF51 (Фото:Rheinmetall)

Украина ведет переговоры с немецким оружейным концерном Rheinmetall о поставках боевых танков Panther.



Об этом гендиректор компании Армин Паппергер заявил в интервью Handelsblatt, которое цитирует Bloomberg.

По его словам, Rheinmetall может производить технику с нуля. Это означает, что ни одной стране не придется передавать танки из своих запасов. Также гендиректор заявил, что концерн готов развернуть в Украине завод для сбора Panther после завершения полномасштабной войны. Для этого нужны будут экспортные лицензии от правительства ФРГ.



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«Украина заинтересована в Lynx и Panther — самых современных боевых машинах пехоты и боевых танках. Украина должна выстоять в этой войне — и когда она закончится, стране нужна безопасность», — сказал Паппергер.

Танк еще на стадии разработки и со временем должен заменить основной боевой танк Leopard 2. В Rheinmetall говорят, что он «призван изменить правила игры на полях боя в будущем».

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

Инфографика: NV