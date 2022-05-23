«Канцлер не хочет, чтоб Украина выиграла войну». Немецкий депутат резко раскритиковал Шольца

23 мая, 10:15
Цей матеріал також доступний українською
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер резко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительность в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине.

Война России против Украины — главные события 23 мая

По его словам, Шольц «тянет время», сообщает DW.

«Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Выиграла в том смысле, чтобы российские солдаты были вытеснены из страны», — сказал депутат.

Видео дня

По его мнению, чем дольше будет длиться эта война, а немцы не будут поставлять оружия, тем тяжелее будет ситуация для Украины, тем громче будут раздаваться призывы к перемирию, то есть к замораживанию успеха России.

https://www.youtube.com/embed/Or-gVpeu6fI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Германия Украина Олаф Шольц Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X