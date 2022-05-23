«Канцлер не хочет, чтоб Украина выиграла войну». Немецкий депутат резко раскритиковал Шольца
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер резко раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительность в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине.
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По его словам, Шольц «тянет время», сообщает DW.
«Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Выиграла в том смысле, чтобы российские солдаты были вытеснены из страны», — сказал депутат.
По его мнению, чем дольше будет длиться эта война, а немцы не будут поставлять оружия, тем тяжелее будет ситуация для Украины, тем громче будут раздаваться призывы к перемирию, то есть к замораживанию успеха России.
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