Немецкий банк конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы — Bloomberg Вчера, 06:03 Цей матеріал також доступний українською PublicDomainPictures / Pixabay Каракас просрочил платежи по кредитам PublicDomainPictures / Pixabay

Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, которое правительство Венесуэлы оставило в качестве залога для получения кредита.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Соглашение было подписано в 2016 году. Венесуэла получила кредит в размере 750 млн долларов, а золото предоставила в качестве залога.

Срок соглашения должен был завершиться в 2021 году, однако Каракас просрочил платежи по кредитам, поэтому банк забрал золото досрочно.

Издание сообщает, что представитель Deutsche Bank отказался прокомментировать данную информацию.

В то же время сторонники лидера оппозиции Венесуэлы, временного президента Хуана Гуаидо попросили Deutsche Bank внести на счет, доступа к которому не будет у действующего президента Николаса Мадуро, 120 млн долларов. По их мнению эта сумма равна разнице в цене золота с момента его приобретения до нынешнего уровня.

«Мы связываемся с Deutsche Bank, чтобы договориться об условиях, в соответствии с которыми разница, причитающаяся Центральному банку Венесуэлы, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы», — сообщил венесуэльский оппозиционер Хосе Игнасио Эрнандес, назнаенный Гуаидо спецпрокурором Боливарианской Республики.

Напомним, что в Венесуэле продолжается глубокий политический кризис, связанный с тем, что непризнанный президент Николас Мадуро не хочет уступать власть Хуану Гуайдо, которого поддерживает большая часть стран Запада и США.

