Немецкие военные срочно покинули Гренландию, в Минобороны Германии объяснили это плохой погодой — Bild

18 января, 18:00
Google Читайте NV в Google
Немецкие военные во время прибытия в Нуук, 16 января 2026 года (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Немецкие военные во время прибытия в Нуук, 16 января 2026 года (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Разведывательная группа из 15 немецких военных во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули срочно и без каких-либо объяснений покинули Гренландию, сообщило издание Bild.

Обновлено 17:52 В Минобороны Германии заявили, что немецкие военные покинули Гренландию из-за плохих погодных условий, сообщило издание Bild. В ведомстве объяснили, что визит немецких военных в Гренландию планировался на 15−17 января, после чего его собирались продлить до 18 января, но из-за погоды решили от этого отказаться. Подполковник Бундесвера Петер Милевчук заявил, что сотрудничество немецкой миссии в Нууке с датскими военными было «максимально конструктивным».

Реклама

По его данным, они вылетели из аэропорта Нуука на самолете Boeing 737 Icelandair.

Накануне сообщалось, что немецкие солдаты останутся в Гренландии дольше, чем планировалось, но внезапно они «тайно» покинули остров, не предупредив об этом.

Читайте также:
ЕС может заблокировать торговое соглашение с США из-за новых таможенных угроз Трампа

Представитель миссии не ответил на запросы и звонки Bild, в Берлине ситуацию тоже не объяснили.

По данным издания, приказ вылететь из Гренландии немецкие военные получили из Берлина утром 18 января. Им пришлось срочно отменить все запланированные встречи. Вылет был запланирован в полдень — таким образом немецкие солдаты находились в Гренландии от приземления до взлета всего 44 часа.

Адмирал Паули 17 января заявил, что с датчанами и представителями других государств состоялись переговоры о дальнейшем сотрудничестве на местах. По его словам, об этих обсуждениях было сообщено Берлину.

Bild отмечает, что это заявление Паули сделал в 15:30 по местному времени, а к 08:30 немецкие солдаты уже были в аэропорту со всеми вещами.

Читайте также:
Интерес США к Гренландии. Завтра послы стран ЕС экстренно соберутся из-за заявления Трампа о введении пошлин — Reuters

Издание констатирует, что остается непонятным, связан ли срочный отлет немецких военных из Гренландии с объявлением президента США Дональда Трампа о введении пошлин на продукцию стран, которые выступили против покупки острова Штатами и поддержали Данию.

15 немецких солдат прибыли в Гренландию 16 января в рамках разведывательной миссии государств НАТО по приглашению Дании. Их целью были обучение и изучение потенциальных возможностей дальнейшего развертывания.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или другие платежи». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

Читайте также:
«Запугивание или угрозы не повлияют на нас». В Европе отреагировали на пошлины Трампа из-за Гренландии

После этого президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что сейчас координируется совместная реакция стран ЕС на заявление президента США.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления о возможной аннексии Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они участились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

NV
Инфографика: NV

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и будут вести себя соответственно.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

Читайте также:
«Заставим Америку убраться прочь». В Дании тысячи людей вышли на протесты в знак солидарности с Гренландией

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

16 января сообщалось, что руководство США планирует проводить переговоры с Данией и правительством Гренландии каждые две-три недели, создав рабочую группу для продолжения технических обсуждений. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, первая встреча в Вашингтоне 14 января была «хорошей» и «продуктивной».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Гренландия Дональд Трамп Германия Дания Военные

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies