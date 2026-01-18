Немецкие военные во время прибытия в Нуук, 16 января 2026 года (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Разведывательная группа из 15 немецких военных во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули срочно и без каких-либо объяснений покинули Гренландию , сообщило издание Bild .

Обновлено 17:52 В Минобороны Германии заявили, что немецкие военные покинули Гренландию из-за плохих погодных условий, сообщило издание Bild. В ведомстве объяснили, что визит немецких военных в Гренландию планировался на 15−17 января, после чего его собирались продлить до 18 января, но из-за погоды решили от этого отказаться. Подполковник Бундесвера Петер Милевчук заявил, что сотрудничество немецкой миссии в Нууке с датскими военными было «максимально конструктивным».



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По его данным, они вылетели из аэропорта Нуука на самолете Boeing 737 Icelandair.

Накануне сообщалось, что немецкие солдаты останутся в Гренландии дольше, чем планировалось, но внезапно они «тайно» покинули остров, не предупредив об этом.

Представитель миссии не ответил на запросы и звонки Bild, в Берлине ситуацию тоже не объяснили.

По данным издания, приказ вылететь из Гренландии немецкие военные получили из Берлина утром 18 января. Им пришлось срочно отменить все запланированные встречи. Вылет был запланирован в полдень — таким образом немецкие солдаты находились в Гренландии от приземления до взлета всего 44 часа.

Адмирал Паули 17 января заявил, что с датчанами и представителями других государств состоялись переговоры о дальнейшем сотрудничестве на местах. По его словам, об этих обсуждениях было сообщено Берлину.

Bild отмечает, что это заявление Паули сделал в 15:30 по местному времени, а к 08:30 немецкие солдаты уже были в аэропорту со всеми вещами.

Издание констатирует, что остается непонятным, связан ли срочный отлет немецких военных из Гренландии с объявлением президента США Дональда Трампа о введении пошлин на продукцию стран, которые выступили против покупки острова Штатами и поддержали Данию.

15 немецких солдат прибыли в Гренландию 16 января в рамках разведывательной миссии государств НАТО по приглашению Дании. Их целью были обучение и изучение потенциальных возможностей дальнейшего развертывания.

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

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Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или другие платежи». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

После этого президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что сейчас координируется совместная реакция стран ЕС на заявление президента США.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления о возможной аннексии Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они участились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Инфографика: NV

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и будут вести себя соответственно.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

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Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

16 января сообщалось, что руководство США планирует проводить переговоры с Данией и правительством Гренландии каждые две-три недели, создав рабочую группу для продолжения технических обсуждений. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, первая встреча в Вашингтоне 14 января была «хорошей» и «продуктивной».